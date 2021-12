Adthink et Atayen s’allient pour monétiser les réseaux sociaux grâce à la blockchain

Adthink (ENXTPA:ALADM), spécialiste français du smart digital advertising, et Atayen, éditeur américain d’applications marketing, forment un partenariat stratégique pour monétiser les réseaux sociaux grâce à la blockchain. A cette occasion, Adthink a acquis le premier NFT Agency Early Adopter, limité à cinq exemplaires, permettant d'exploiter les fonctionnalités SaTT exclusivement réservées aux agences de publicité.



Adthink va proposer aux marques de profiter de bassins d’influenceurs sur les réseaux sociaux tels que Twitter, YouTube, Facebook et Instagram pour diffuser leurs messages.



Avec le jeton cryptographique SaTT (Smart Advertising Transaction Token), Adthink et Atayen souhaitent combler le fossé entre les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux et les annonceurs. Adossée au token SaTT, la plateforme applicative décentralisée (DApp) SaTT permet à quiconque de monétiser sa présence sur les réseaux sociaux et d'être rémunéré grâce à un smart contract, ou contrat intelligent, selon les performances de ses publications.



Le concept de bassins publicitaires, ou Ad Pools, proposé par SaTT, en conjonction avec le farming de réseaux sociaux, permet aux marques de récompenser les créateurs avec facilité et transparence, et en retour, d'augmenter la valeur de leur marque.



