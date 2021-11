Adthink en partenariat avec Geniee pour augmenter les revenus publicitaires

Adthink (ENXTPA:ALADM), spécialiste français du digital marketing, et Geniee (TSE:6562), la plus grande plateforme d'offre de publicité numérique au Japon et l'un des leaders en Asie, annoncent un partenariat stratégique pour augmenter les revenus des éditeurs.



En tant que SSP (Supply Side Platform) N°1 au Japon ainsi que GCPP (Google Certified Publishing Partner), Geniee a travaillé en étroite collaboration avec plus de 6 000 éditeurs dans le monde entier à développer des solutions d'optimisation des revenus publicitaires.



En 2021, en partenariat avec le pôle Agence de Adthink, Geniee a pu démontrer sa capacité à remplir les inventaires d’espaces publicitaires et à contribuer à augmenter les revenus de Adthink et de ses éditeurs.



Depuis que la régie programmatique de Adthink est connectée aux partenaires de demande de Geniee, elle est désormais en mesure de fournir davantage d'espace publicitaire digital. Mais aussi de saisir des opportunités de croissance sur les marchés asiatiques.



Les revenus du partenariat ont augmenté de mois en mois au cours de la phase de test. Désormais en production, une croissance importante du chiffre d'affaires est attendue pour le T4 2021.