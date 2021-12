Adthink devient NFTY

Adthink (ENXTPA:ALADM), spécialiste français du digital marketing, annonce son projet de changement de raison sociale pour devenir NFTY.



Prononcée "Nifty" en anglais, qui signifie "particularly skilful and effective" ou "particulièrement habile et efficace", cette nouvelle marque évoque d'abord toute l'expertise de l'entreprise, acquise en 20 ans, mais aussi assoit son repositionnement sur les marchés porteurs des nouvelles technologies décentralisées, dont les NFT et la blockchain en général.



A cette occasion, Adthink a lancé un nouveau mini-site web à l’adresse nfty.inc.



(lire la suite dans le communiqué PDF joint)