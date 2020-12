Adthink : acquisition d'une startup

Adthink (ALADM) annonce l'acquisition de OBRGN, spécialiste du web marketing notamment sur Facebook et en vidéo. Diversifiée en 2020 dans la distribution B2C avec plus de 40 000 clients aux USA, le nouveau service prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 2 M€ pour 2020.



Adthink accélère son internationalisation et le développement de sa plateforme numérique globale de distribution aux consommateurs en absorbant 100 % d'une startup française en hyper-croissance sur le marché américain du divertissement.



Retrouvez la suite du communiqué ci-dessous.