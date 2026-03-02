ADT dégringole après des perspectives annuelles décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de sécurité ADT ADT.N chutent de 11% à 7,14 dollars et sont en passe de connaître la plus forte baisse journalière depuis près de deux ans après des prévisions annuelles inférieures aux attentes de Wall Street

** ADT tombe à 6,65 $ sur la séance, son plus bas niveau depuis août 2024 ** La société basée à Boca Raton, en Floride, a déclaré lundi matin qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté stables en 2026, après avoir affiché un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars en 2025, en hausse de 5 %, et un bénéfice par action ajusté de 89 cents/sh

** Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars en 2026 et un bénéfice par action ajusté de 95 cents, selon les données de LSEG

** La société a déclaré que les perspectives pour 2026 reflètent la priorité donnée aux flux de trésorerie, aux rachats d'actions, aux dépenses d'acquisition d'abonnés, ainsi qu'aux investissements de croissance prévus, et aux vents contraires des tarifs douaniers

** Pour le 4ème trimestre, le chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars était juste en dessous de l'estimation de 1,3 milliard de dollars, tandis que le BPA ajusté de 23 cents était supérieur d'un penny

** L'entreprise a également annoncé un nouveau rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars

** La note moyenne de 5 analystes est "buy"; PT médian $9

** Avec le mouvement de lundi, l'action a baissé de ~11,5% depuis le début de l'année et de 20% par rapport à son plus haut intraday de 52 semaines de $8,94 atteint en septembre dernier

** State Farm Insurance est le principal détenteur d'ADT avec ~133,3 millions d'actions, soit une participation de ~17,4 %, suivi par Apollo Global Management APO.N (102 millions, 13,3 %) et le géant des indices Vanguard (63,5 millions, 8,3 %) - LSEG