Adrian Hepner nommé Directeur Médical de Pharnext

Professionnel reconnu de l'industrie pharmaceutique, le Dr. Hepner dirigera

les activités de développement clinique de Pharnext, notamment la Phase III

de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)



PARIS, France, le 10 août 2020 à 8h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Adrian Hepner au poste de Directeur Médical.

« Nous sommes ravis d'accueillir Adrian au sein de l'équipe dirigeante de Pharnext », a déclaré le Dr David Horn Solomon, Directeur Général. « Avec son solide track-record à l'international dans le développement de candidats médicaments à tous les stades de la recherche clinique jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, ses qualités de leader d'équipes de développement clinique et des affaires médicales, ainsi que son importante expérience dans l'élaboration et la mise en place de stratégies réglementaires aboutissant à la soumission de demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe, nous sommes convaincus qu'Adrian sera un atout indéniable pour avancer le développement de PXT3003 jusqu'à sa commercialisation. PXT3003 est notre candidat médicament le plus avancé en développement dans la CMT1A, maladie neurologique rare.