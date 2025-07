ADP: vers un ajustement de la politique de distribution information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris ( ADP ) annonce que sera proposé à son conseil d'administration, se réunissant le 30 juillet, d'ajuster sa politique de distribution de sorte à compenser l'effet que des charges pourraient avoir sur l'assiette de calcul du dividende au titre de 2025.



Le groupe explique que son résultat net (part du groupe) est affecté au premier semestre 2025 par des variations anormalement élevées des taux de change générant des effets 'non-cash' pour un montant estimé entre 90 et 110 millions d'euros.



La comptabilisation de ces effets liés aux variations de change s'ajoute à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises pour un montant estimé entre 60 et 70 millions d'euros sur le semestre écoulé.



'A l'exception de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, ces éléments sont sans effet sur la trésorerie du groupe et n'obèrent pas sa capacité à investir ou à distribuer un dividende', affirme cependant l'opérateur aéroportuaire.



ADP revendique des estimations opérationnelles et financières du premier semestre solides, lui permettant de confirmer l'ensemble des objectifs financiers 2025, parmi lesquels un EBITDA courant en croissance de plus de 7%.





