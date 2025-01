ADP: vers la nomination du nouveau PDG information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris ( ADP ) fait part du projet du Président de la République de nommer Philippe Pascal en qualité de PDG du groupe, un poste qui restera occupé par Augustin de Romanet durant ce processus de nomination.



La Présidente de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat doivent être saisis afin que les commissions intéressées de chacune des assemblées se prononcent à ce sujet, dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.



Directeur général adjoint de la société en charge des finances, de la stratégie et de l'administration depuis mai 2016, Philippe Pascal a rejoint le Groupe ADP en février 2013 en tant que directeur des opérations financières et des participations.





Valeurs associées ADP 110,60 EUR Euronext Paris -0,27%