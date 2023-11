Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : tutoie les 118E, au plus haut depuis le 6 septembre information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Parti de 100E le 26 octobre à l'ouverturee, ADP tutoie les 118E, au plus haut depuis le 6 septembre.

Le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 120,90E du 5 septembre , puis les 123,8E, zénith du 29 août.





Valeurs associées ADP Euronext Paris +3.71%