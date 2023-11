Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: trafic passagers en hausse de 8,3% en octobre information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - ADP a annoncé hier soir que le trafic passagers de ses deux aéroports parisiens avait augmenté de 8,3% en octobre par rapport au même mois de l'an dernier, pour atteindre 8,9 millions de personnes transportées.



Dans un communiqué, le groupe aéroportuaire précise que son trafic sur Paris-CDG et Paris-Orly est désormais revenu à 96% de ses niveaux d'octobre 2019, soit avant le début de l'épidémie de Covid.



Aéroports de Paris ajoute que depuis le début de l'année, le trafic du périmètre Paris Aéroport ressort en hausse de 17,2% à 84,5 millions de passagers.



A la Bourse de Paris, le titre ADP reculait de 0,2% jeudi matin suite à ces chiffres, ce qui porte à 6,5% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.51%