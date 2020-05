Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP-TAV Airports va racheter l'aéroport international d'Almaty Reuters • 08/05/2020 à 08:23









8 mai (Reuters) - ADP SA ADP.PA : * ADP ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD PAR TAV AIRPORTS POUR L'ACQUISITION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALMATY AU KAZAKHSTAN * LA PARTICIPATION DE TAV AIRPORTS DANS LE CONSORTIUM NE SERA PAS INFÉRIEURE À 75% ET LE TRANSFERT DESPARTS AURA LIEU APRÈS LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION, QUI DEVRAIT AVOIR LIEU AU COURS DES PROCHAINS MOIS * LE CONSORTIUM FORMÉ PAR TAV AIRPORTS ET VPE CAPITAL A SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR LE RACHAT D'UNE PARTICIPATION DE 100% DE L'AÉROPORT D'ALMATY POUR UNE VALEUR DE 415 M$ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.37%