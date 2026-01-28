ADP revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la demande de services de paie

Automatic Data Processing ADP.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi et a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, aidé par une demande soutenue pour ses services de gestion des salaires et des ressources humaines.

ADP est l'une des plus grandes sociétés de gestion des ressources humaines au monde et fournit des services allant du soutien administratif à l'assistance en matière d'avantages sociaux.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 5,36 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,62 dollars, contre une estimation de 2,57 dollars.

ADP s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente d'environ 6 %, ce qui correspond à la partie supérieure de la prévision précédente, qui était de 5 à 6 %.

Son indicateur de "rémunération par contrôle" aux États-Unis pour le deuxième trimestre, qui mesure le nombre d'employés inscrits sur les listes de paie de ses clients, a augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à la croissance enregistrée au cours des trois derniers trimestres.

Les licenciements restent limités sur le marché du travail américain, mais l'embauche a considérablement ralenti .