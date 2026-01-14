ADP recule après une note prudente de Jefferies
Les analystes évoquent une position difficile pour le groupe en raison des incertitudes sur le niveau de rendement autorisé dans le cadre de son plan industriel (Economic Regulation Agreement). L'Autorité de régulation des transports (l'ART) a rejeté la première proposition tarifaire pour 2026 et tant qu'un avis n'aura pas été rendu, pas avant avril, Jefferies estime que les investisseurs devraient rester prudents.
Lors d'une réunion lundi, ADP a réitéré ses objectifs pour l'exercice 2025. Il vise notamment une croissance de son Ebitda courant supérieur à 7%, une hausse du trafic comprise entre 2,5 et 4%. De son côté, Jefferies attend l'Ebitda courant en croissance de 7,5%.
Le groupe a par ailleurs souligné l'impact des limitations de capacités à Orly à partir d'août 2026. Air France a transféré une partie de ses capacités vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, tandis que Transavia et d'autres compagnies ont récupéré les créneaux libérés.
Parmi les éléments à surveiller selon la banque d'investissement américaine : tout ce qui concerne le plan ERA (la réponse d'ADP à l'ART, une mise à jour du calendrier...), l'évolution des dépenses d'investissement par rapport aux prévisions, notamment à Paris, le trafic en 2026 incluant les contraintes à Orly au second semestre, et les perspectives de TAV, la filiale turque, et le versement de ses dividendes.
