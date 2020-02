Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP prévoit une hausse de 2 à 2,5% du trafic sur ses sites parisiens en 2020 Reuters • 10/02/2020 à 20:33









PARIS (Reuters) - L'exploitant aéroportuaire ADP a annoncé lundi qu'ilanticipait pour 2020 une hausse de 2% à 2,5% du trafic sur sessites parisiens, tout en précisant que cet objectif ne tenaitpas compte de l'impact du nouveau coronavirus 2019-nCoV dont le bilan dépasse désormais les 900 morts. Cette croissance est stable par rapport à la hausse de 2,5%enregistrée l'année dernière mais bien inférieure à l'expansionde 3,8% signée en 2018 et celle de 4,5% en 2017. Actuellement au centre d'un projet de privatisation, le groupe a également annoncé qu'il tablait sur une croissance comprise entre 3,5% et 5,5% de son Ebitda (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) cette année. "A ce stade, l'impact sur notre trafic mais également sur notre Ebitda reste mitigé. Nous sommes dans une saison basse où le trafic venant d'Asie ou allant en Asie est réduit, ce qui explique cet impact limité", a commenté Philippe Pascal, directeur financier d'ADP. "Nous restons vigilants. Ces impacts pourraient s'amplifier dans les prochaines semaines dans des ordres de grandeur que nous n'avons pas encore anticipés et en tout cas qui sont non prédictibles." Depuis dimanche, le bilan du coronavirus 2019-nCoV a dépassé celui de l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui était apparue dans le pays et s'était propagée à travers le monde en 2002-2003 faisant 774 morts. Philippe Pascal a également annoncé que la société avait perdu en décembre près de 100.000 passagers à cause du mouvement social contre la réforme des régimes de retraite, un chiffre qu'il a jugé "marginal". Pour 2019, ADP va proposer de verser 3,70 euros de dividende, un montant stable par rapport à l'exercice 2018. (Matthieu Protard; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

