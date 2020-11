Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP prend acte de l'absence de signature conjointe de 3 accords par les organisations syndicales Reuters • 05/11/2020 à 18:36









5 novembre (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * LE GROUPE ADP PREND ACTE DE LA DÉCISION DE LA MAJORITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE NE PAS SIGNER L'ENSEMBLE DES TROIS ACCORDS * LE RÉTABLISSEMENT DU TRAFIC AÉRIEN AU NIVEAU DE CELUI DE 2019 EST ATTENDU À LA FIN DE LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE 2024 ET 2027 * CES PROJETS D'ACCORDS CONTENAIENT DES ENGAGEMENTS FORMELS EN MATIÈRE DE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET DE PRÉSERVATION DES COMPÉTENCES * EN PARTICULIER, UNE "CLAUSE DE GARANTIE DE L'EMPLOI" FAISAIT OBSTACLE À TOUT LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE DE 2021 À 2023 DANS LA MAISON MÈRE * CES ENGAGEMENTS ÉTAIENT GARANTIS PAR LA SIGNATURE DE CES TROIS ACCORDS DONT IL A ÉTÉ INDIQUÉ DÈS LE DÉBUT DES NÉGOCIATIONS QU'ILS FORMAIENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET INDISSOCIABLE * L'ABSENCE DE SIGNATURE CONJOINTE DE CES TROIS ACCORDS IMPOSERA QUE LES MESURES NÉCESSAIRES SOIENT PRISES POUR ADAPTER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ENTREPRISE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.30%