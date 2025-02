ADP: Philippe Pascal est nommé PDG du Groupe information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de M. Philippe Pascal, en qualité de Président-directeur général du Groupe ADP .



Il a rejoint le Groupe ADP en février 2013 en tant que directeur des opérations financières et des participations, puis directeur des finances, de la gestion et de la stratégie. Il était directeur général adjoint finances, stratégie et administration, depuis mai 2016.



Le groupe annonce également la nomination de Mme Justine Coutard, en qualité de Directrice générale déléguée de la société.



De 2018 à 2020, elle était directrice adjointe, puis directrice de cabinet du ministre de l'Action et des Comptes publics. Elle était directrice de l'aéroport Paris-Orly depuis octobre 2020.



M. Philippe Pascal, Président-directeur général du Groupe ADP a procédé à la nomination de Mme Christelle de Robillard au poste de Directrice générale adjointe finances, stratégie et administration et de Mme Laurence Faure, au poste de Directrice de l'aéroport Paris-Orly.





