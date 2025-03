ADP: nouvelle émission obligataire pour un milliard information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris ( ADP ) indique avoir procédé avec succès à une nouvelle émission obligataire, en deux tranches, pour un montant total d'un milliard euros, et avoir lancé le 13 mars, une offre de rachat portant sur ses obligations émises le 2 avril 2020.



Les deux tranches nouvellement émises, de 500 millions d'euros chacune, arriveront à échéances finales les 20 mars 2033 et 20 mars 2026, et porteront des taux annuels de respectivement 3,50% et 3,75%.



L'offre de rachat et l'émission d'obligations nouvelles s'inscrivent dans la politique de gestion dynamique du profil de la dette d'ADP, contribuant en effet à équilibrer l'échéancier des maturités des obligations émises par la société.





