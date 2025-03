ADP: nomination de trois directeurs généraux adjoints information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - ADP (Aéroports de Paris) fait part des nominations de Loïc Aubouin, Mathieu Daubert et Régis Lacote comme directeurs généraux adjoints (DGA), dans le cadre d'une évolution de la gouvernance interne qui se traduit par la création d'un comité de direction générale.



Loïc Aubouin (directeur juridique) sera en charge de la simplification, de la transformation et des ressources humaines, Mathieu Daubert (directeur clients), du retail et de l'hospitalité, et Régis Lacote (directeur de Paris-Charles de Gaulle), des opérations et de l'innovation.



Tous trois seront membres du comité de direction générale, aux côtés du PDG Philippe Pascal, ainsi que de Justine Coutard et Christelle de Robillard, respectivement directrice générale déléguée et DGA en charge des finances, de la stratégie et du développement.





