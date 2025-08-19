ADP: légère hausse du trafic en juillet information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Aéroports de Paris ( ADP ) revendique un trafic au niveau du groupe de 36,3 millions de passagers pour le mois de juillet 2025, en légère hausse de 1,4% par rapport à la même période de l'année dernière.



Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire les places de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly), il revendique 10,2 millions de passagers le mois dernier, un nombre en augmentation de 3,5% en comparaison annuelle.



Ainsi, sur les sept premiers mois de 2025, l'opérateur aéroportuaire a vu sa fréquentation s'accroitre de 4,5% à 215,4 millions de passagers au niveau du groupe, dont une hausse de 4,3% à 61,6 millions pour Paris Aéroport.





Valeurs associées ADP 121,9000 EUR Euronext Paris 0,00%