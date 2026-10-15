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ADP - Le trafic Paris aéroport en baisse de 1,6% en septembre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 19:04

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Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC GROUPE EN SEPTEMBRE : 34,0 MLNS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE 0,2%

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN SEPTEMBRE: 9,1 MLNS DE PASSAGERS, EN BAISSE DE 1,6%

* ANTICIPE UN EBITDA COURANT 2026 DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE DE 2.300 À 2.350 MLNS D’EUROS, ANNONCÉE LORS DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

* LES AUTRES HYPOTHÈSES ET PRÉVISIONS 2026 SONT INCHANGÉES

* LE TRAFIC RESTE AFFECTÉ PAR LES EFFETS DE LA HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS, LES AJUSTEMENTS DE CAPACITÉS DES COMPAGNIES AÉRIENNES ET PAR UN ENVIRONNEMENT DE DEMANDE MOINS FAVORABLE

Texte original nFWN4611B6

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(Rédaction de Gdansk)

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