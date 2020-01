ADP-Le trafic de Paris Aéroport en hausse de 2,5% en 2019

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Aéroports de Paris SA ADP.PA annonce mardi dans un communiqué: * UNE HAUSSE DE 2,5% DU TRAFIC DE PARIS AÉROPORT (ORLY + CDG) en 2019 PAR RAPPORT À 2018, À 108 MILLIONS DE PASSAGERS * EN 2019, PARIS AÉROPORT A ACCUEILLI 76,2 MILLIONS DE PASSAGERS À CHARLES DE GAULLE (+5,4 %) ET 31,9 MILLIONS À ORLY (-3,8 %) * LA BAISSE DU TRAFIC À ORLY EST NOTAMMENT LIÉE À LA FERMETURE POUR TRAVAUX DE LA PRINCIPALE PISTE D'ORLY (DU 28 JUILLET AU 2 DÉCEMBRE) ET À LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE AIGLE AZUR EN SEPTEMBRE * LE TRAFIC INTERNATIONAL (HORS EUROPE) EST EN PROGRESSION DE 3,7% EN 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Rédaction de Paris)