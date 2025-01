ADP: le titre s'illustre, BofA voit du potentiel information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 14:11









(CercleFinance.com) - L'action Aéroports de Paris ( ADP ) navigue à contre-courant du marché lundi et signe l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 après que Bank of America a publié une note dans laquelle le courtier dit voir un potentiel haussier d'au moins 40% sur la valeur.



Peu avant 14h00, le titre s'octroie 1,8%, quand le SBF perd plus de 0,5% au même instant.



Dans une note diffusée dans la matinée, BofA dit rester positif sur l'exploitant aéroportuaire, dont il attend un redressement graduel du trafic cette année.



La banque américaine déclare par ailleurs s'attendre à ce que la dynamique dans le commerce de détail conjuguée aux tendances rassurantes à l'international (TAV Airports) permettent au groupe de dépasser de 3% à 5% les prévisions du consensus sur la période 2025-2027.



La firme new-yorkaise, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, indique percevoir un potentiel de hausse de plus de 40% jusqu'à son objectif de cours de 155 euros.



ADP publiera ses résultats annuels 2024 le 19 février prochain.





Valeurs associées ADP 111,30 EUR Euronext Paris +1,55%