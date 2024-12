ADP: le titre recule après une dégradation de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le titre ADP accuse l'une des plus forte baisses de l'indice SBF 120 mercredi matin à la Bourse de Paris dans le sillage d'une dégradation de Deutsche Bank.



Vers 10h45, l'action de l'exploitant aéroportuaire perd plus de 1% alors que le SBF est virtuellement inchangé.



Dans une note sectorielle, Deutsche Bank indique avoir abaissé son conseil sur le titre à 'conserver', contre 'acheter' auparavant, avec un objectif de cours abaissé de 142 à 130 euros.





Valeurs associées ADP 113,70 EUR Euronext Paris -1,13%