ADP, JCDecaux, Rubis...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - ADP

Au mois d'octobre, le trafic du Groupe ADP a progressé de 5%, pour un total de 34,2 millions de passagers. Uniquement sur Paris Aéroport, il a augmenté de 2,4%, à 9,3 millions. Ainsi, depuis le début de l'année, ces données affichent des hausses respectives de 4,1 et 3,4%.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce qu'il vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de 8+2+2 ans portant sur l'exploitation des espaces publicitaires dans le métro ainsi que sur et dans les trams et bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. La capitale belge, qui attire chaque jour près de 400 000 commuters en provenance de tout le pays, est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics, société de biotechnologie au stade clinique qui développe des immunothérapies contre le cancer et les maladies auto-immunes, annonce que le Comité indépendant d'experts scientifiques (IDMC, Independent Data Monitoring Committee) de l'essai clinique pivot international de Phase 3 Artemia, évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), a émis une recommandation positive pour poursuivre l'essai sans modification.

Plastivaloire

Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, clos fin septembre, en croissance de 0,7%. Il a progressé de 2,5% à taux de change constants. L'équipementier automobile affiche un chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, " un niveau stable par rapport à l'exercice précédent mais supérieur à l'objectif annoncé fin août 2025 (autour de 690 millions d'euros). Les revenus annuels ont augmenté de 1,3% à taux de change constants.

Rubis

Le Collège de la gérance de Rubis a décidé de lancer un programme de rachat d'actions Rubis. Les actions acquises dans le cadre de ce programme seront annulées. La période de rachat débutera le 18 novembre et s'achèvera au plus tard le 28 novembre prochain pour un nombre maximal de 160 000 actions et avec un prix maximal d'achat de 50 euros (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 8 millions d'euros (hors frais et commissions). La société a désigné un prestataire de services d'investissement indépendant chargé d'exécuter le programme de rachat d'actions.