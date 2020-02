Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP-Impact limité du coronavirus, mais qui pourrait s'amplifier Reuters • 10/02/2020 à 18:43









10 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA : * ADP-L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LE TRAFIC ET L'EBITDA RESTE LIMITÉ A CE STADE-DIR FINANCIER * ADP-L'IMPACT DU CORONAVIRUS POURRAIT S'AMPLIFIER DANS LES SEMAINES QUI VIENNENT - DIR FINANCIER Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.27%