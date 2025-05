ADP: hausse de 7,6% du nombre de passagers en avril information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP annonce avoir transporté 30,6 millions de passagers au cours du mois d'avril 2025, un chiffre en hausse de 7,6% par rapport à avril 2024.



Pour le seul 'Paris Aéroport' (soit CDG et Orly), le trafic mensuel ressort à 9,3 millions de passagers, en hausse de + 6% vs avril 2024.



Enfin, entre janvier et avril, le groupe indique avoir transporté 112,7 millions de passagers (+6,9%), dont 32,2 millions (+5%) pour Paris Aeroport.







Valeurs associées ADP 114,3000 EUR Euronext Paris +0,53%