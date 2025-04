ADP: hausse de 3,7% du trafic au mois de mars information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir ses chiffres de trafic pour le mois de mars 2025. Le trafic groupe s'inscrit à 27,5 millions de passagers, en hausse de + 3,7 %. Le trafic Paris Aéroport ressort à 8,0 millions de passagers, en hausse de + 0,7 %.



'Le trafic de mars 2025 est affecté par le mois de Ramadan, qui s'est intégralement déroulé en mars cette année qui a eu un impact défavorable sur le trafic passagers 2025 sur certaines destinations' indique le groupe.



Sur le 1er trimestre de l'année 2025, le trafic est de 82,1 millions de passagers au niveau du groupe, en hausse de + 6,7 %. Le trafic Paris Aéroport est de 23,0 millions de passagers, en hausse de + 4,5 %.





Valeurs associées ADP 103,4000 EUR Euronext Paris +1,97%