ADP: hausse de 11,7% du chiffre d'affaires sur 9 mois

(CercleFinance.com) - ADP publie un chiffre d'affaires consolidé de 4605ME au titre des neuf premiers mois 2024, témoignant d'une hausse d'activité de +11,7 % par rapport à la même période en 2023.



Tous les segments d'activité sont en croissance avec +6% pour les activités aéronautiques, +10,6% pour les Commerces & Services, +3,7% pour l'Immobilier et +20,4% pour l'International & développement aéro.



Au cours de cette période de neuf mois, ADP a accueilli 275,1 millions de passagers sur l'ensemble de son réseau d'aéroports, dont 78,4 millions à Paris, en hausse de +3,8 % en ligne avec les hypothèses prises pour l'année 2024.



'La solide performance financière enregistrée par le groupe depuis le début de l'année, notamment à l'international et dans les commerces, nous conduit à confirmer l'ensemble des prévisions et objectifs financiers pour 2024 et 2025, même si la croissance du trafic à Paris est attendue dans le bas de la fourchette prise pour hypothèse en début d'année (+3,5% à +5,0% vs. 2023)', indique Augustin de Romanet, président-directeur général.





