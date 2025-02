ADP: hausse de 10,1% du trafic en Janvier information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - ADP annonce le trafic du mois de janvier 2025. Le trafic groupe est de 28,1 millions de passagers, en hausse de + 10,1 % et celui de Paris Aéroport est de 7,6 millions de passagers, en hausse de + 8,7 %.



ADP avait annoncé pour le mois de décembre 2024, un trafic de 28,5 millions de passagers, en hausse de + 8,0 % et un trafic de Paris Aéroport de 8,3 millions de passagers, en hausse de + 5,0 %.



Pour le trafic de l'année 2024, il était pour le groupe de 363,7 millions de passagers, en hausse de + 8,1 %. Le trafic Paris Aéroport est ressorti à 103,4 millions de passagers, en hausse de + 3,7 %.





Valeurs associées ADP 117,30 EUR Euronext Paris +0,51%