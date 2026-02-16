 Aller au contenu principal
ADP enregistre une hausse de 5% du trafic passagers en janvier
16/02/2026

Au mois de janvier, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 5%, pour atteindre un total de 29,5 millions de passagers.

Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression est de 3,5%, à 7,8 millions de passagers.

Groupe ADP publiera ses résultats annuels 2025 après la séance boursière du 18 février prochain.

Le titre ADP a terminé en hausse de 2,23% ce lundi et affiche une progression proche de 7% depuis le début de l'année.

