ADP émet un nouvel emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros

25 juin (Reuters) - Aeroports de Paris SA ADP.PA : * AÉROPORTS DE PARIS A LANCÉ LE PLACEMENT D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE EN 2 TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D'EUROS * 1ERE TRANCHE: EMPRUNT DE 750 MILLIONS D'EUROS, DURÉE : 8,5 ANS, TAUX ANNUEL : 1,00 %, TAUX RE-OFFER : 1,266 %, DATE DE RÈGLEMENT : 2 JUILLET 2020 * 2E TRANCHE: EMPRUNT DE 750 MILLIONS D'EUROS, DURÉE : 12 ANS, TAUX ANNUEL : 1,50 %, TAUX RE-OFFER : 1,649 %, DATE DE RÈGLEMENT : 2 JUILLET 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.33%