ADP chute après que Jefferies a abaissé sa note à "sous-performance"

16 décembre - ** Les actions de la société de traitement des salaires Automatic Data Processing ADP.O chutent de 1,4 % à 261,30 $ en pré-marché ** Jefferies rétrograde le titre de "hold" à "underperform"; réduit les prévisions à 230 $ de 245 $, soit une baisse de 14 ,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** "Les perspectives fondamentales semblent fragiles" - Jefferies
** La maison de courtage ajoute que la saturation du marché, des concurrents plus importants et la baisse des taux d'intérêt ont déjà pesé sur la croissance d'ADP en 2025
** Trois des 17 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 295 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, l'action a baissé de 9,5 % depuis le début de l'année
