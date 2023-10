Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 21,8% information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP publie un chiffre d'affaires consolidédes 9 premiers mois 2023 enhausse de + 21,8 % par rapport àlamême période en 2022, à4121ME.



La croissance est portée aussi bien par les activités aéronautiques (+18,2%)que par les Commerces & Services (+27,1%), l'Immobilier (+7,9%) ou l'International & Développements aéro (+25,9%).



'Depuis le début de l'année, l'ensemble de notre réseau d'aéroports a accueilli 254,7 millions de passagers, soit une hausse du trafic passagers de +23,9 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022', souligne aussi Augustin de Romanet, le p.d.-g.



Dans ce contexte, le groupe confirme ses prévisions et objectifs de l'année 2023.



'Nous restons focalisés surlapréparation de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 et surlatransformation industrielle et environnementale engagée avec notre feuille de route stratégique 2025 Pioneers', ajoute le p.d.-g.





