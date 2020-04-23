ADP - CA Au T1 €911 mls contre €1,08 md un an plus tôt
Reuters•23/04/2020 à 07:44
23 avril (Reuters) -
* ADP - TRAFIC PARIS AÉROPORT AU T1 18,8 MLNS DE PASSAGERS VERSUS 23,7 MLNS DE PASSAGERS IL Y A UN AN
* ADP - TRAFIC GROUPE ADP AU T1 44,5 MLNS DE PASSAGERS VERSUS 58 MLNS DE PASSAGERS IL Y A UN AN
* ADP - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 EUR 911 MLS VERSUS EUR 1,08 MDS IL Y A UN AN
* ADP - L'IMPACT DU COVID-19 SUR LA BAISSE DE L'ACTIVITÉ SUR LES RÉSULTATS ANNUELS 2020 DU GROUPE NE PEUT ÊTRE PRÉCISÉMENT ÉVALUÉ À CE STADE
* ADP - DISPOSAIT D'UNE TRESORERIE S'ÉLEVANT À 1,4 MLDS € LE 31 MARS 2020
* ADP - ON NE PEUT QU'ESPÉRER QUE LA REPRISE SE FASSE GRADUELLEMENT À PARTIR DE JUIN APRÈS UN T2 QUI DEVRAIT ÊTRE ENCORE TRÈS AFFECTÉ PAR LA CRISE
* ADP - COMPTE TENU DE SA TRÉSORERIE DISPONIBLE ET DU SUCCÈS DE L'EMPRUNT, LE GROUPE N'ANTICIPE PAS DE DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE À COURT TERME, NI DE DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT À MOYEN OU À LONG TERME
* ADP - IL N'EST PAS POSSIBLE À CE STADE DE DÉCLINER DE MATIÈRE PERTINENTE CETTE ANALYSE DE SENSIBILITÉ SUR L'EBITDA DU GROUPE
* ADP - S'AGISSANT DES INVESTISSEMENTS 2020, GROUPE PRÉPARE PLAN D'ADAPTATION ET DE RATIONALISATION DE SES TRAVAUX POUR TENIR COMPTE DE SA SITUATION FINANCIÈRE ET DE LA DISPONIBILITÉ DES ENTREPRISES PRESTATAIRES
* ADP - IL N'EST PAS PROPOSÉ DE VERSER LE SOLDE DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Rédaction de Paris)
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