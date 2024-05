Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: Augustin de Romanet nommé PDG par intérim information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP (Aéroports de Paris) annonce que par décision du Premier ministre en date du 21 mai, Augustin de Romanet de Beaune a été nommé à compter de ce jour Président-Directeur Général (PDG) par intérim.



Il assurera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG par décret du Président de la République sur proposition du conseil d'administration d'ADP, et après consultation des commissions permanentes compétentes de l'Assemblé Nationale et du Sénat.





