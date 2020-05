Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP Annonce La Résiliation Du CRE 3 2016-2020 Reuters • 26/05/2020 à 18:36









26 mai (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * RÉSILIATION DU CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE 2016-2020 ET CADUCITÉ DU DOSSIER PUBLIC DE CONSULTATION POUR LE PROJET DE CRE 2021-2025 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +12.38%