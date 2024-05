Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: accord avec Embraer et Eve Air Mobility au Bourget information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - ADP a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec le constructeur aéronautique brésilien, Embraer, et Eve Air Mobility (filiale brésilienne d'Embraer) visant à promouvoir l'innovation et le développement durable à l'aéroport Paris-Le Bourget, principal aéroport d'aviation d'affaires en Europe.



Cet accord porte sur la création de nouvelles installations pour les opérations de maintenance des avions d'Embraer, la préparation à l'arrivée de la gamme Energia, et le soutien au développement de la technologie eVTOL pour l'Advanced Air Mobility (AAM).



Embraer Services & Support concevra et transférera ses installations actuelles vers un nouveau bâtiment de maintenance, doublant ainsi sa capacité.



Parallèlement, Eve collaborera avec le Groupe ADP pour préparer l'infrastructure nécessaire aux opérations des eVTOL, incluant la formation des techniciens de maintenance, avec un vertiport opérationnel dès cet été.







