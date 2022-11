Adomos - RN S1 : Les pertes s'accentuent - Opinion & Objectif : Sous Revue

Actualité : Résultats semestriels

Adomos annonce pour le 1er semestre 2022, les résultats suivants : le CA ressort à 2,56 M€ en repli de -16,9%, les produits d'exploitations sont stables à 3,52 M€, L'EBE demeure positif à 0,89 M€ mais baisse de -27,2%, et le REX et le RN voient leurs pertes augmenter à respectivement -1,35 M€ et -1,4 M€ vs -0,25 M€ et -0,32 M€ au S1 2021.

Le groupe a dû affronter un contexte de marché de l'immobilier neuf très difficile et en net recul (-28% depuis le début de l'année selon la Fédération Française du Bâtiment) qui a combiné baisse de la demande de la part des particuliers investisseurs, hausse des taux d'intérêts qui a rendu plus compliqué l'obtention de financements et repli de l'offre des promoteurs en lien avec l'augmentation des coûts de construction.

Adomos a su toutefois faire mieux que le marché avec une baisse de -14,5% pour le pôle immobilier neuf (1,03 M€ de CA) et de -11,3% pour le pôle Marketing (1,17 M€ de CA). Le pôle Opérateur Immobilier ancien voit lui son CA nettement reculer (0,36 M€ de CA -35,2%) compte tenu de l'absence de commercialisation de nouveaux programmes.