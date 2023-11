Adomos : RN S1 - La crise immobilière pèse fortement / Opinion et Objectif Sous Revue

Actualité : Résultats S1 2023.

Adomos annonce pour le S1 2023 les résultats suivants : le CA ressort à 1,03 M€ en repli de 60%, l'EBE à -0,01 M€ vs 0,9 M€, le REX à -2,64 M€ et le RN -2,68 M€ vs -1,35 M€ et -1,40 M€ au S1 2022.

Comme tout au long de l'exercice 2022, Adomos continue d'être fortement pénalisé par la crise du marché immobilier qui semble être la plus dure travsersée depuis presque 15 ans. Elle est marquée par une moindre demande de la part des particuliers investisseurs du fait d'un mécanisme d'avantage fiscal moins intéressant, d'une hausse des taux d'intérêts qui a rendu plus compliqué l'obtention de financements et d'un repli de l'offre en lien avec l'augmentation des coûts de construction.

Ainsi les réservations de logements neufs auprès des promoteurs immobiliers ont chuté de 39,9% au deuxième trimestre 2023. Avec 18 000 logements réservés, la commercialisation enregistre un cinquième trimestre de baisse consécutif.