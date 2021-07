ADOMOS : REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AU PROFIT D'ACHETER-LOUER.FR ET D'UN INVESTISSEUR POUR UN MONTANT BRUT DE 1 699 999,54 EUR PAR VOIE D'EMISSION D'ABSA

REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AU PROFIT D'ACHETER-LOUER.FR ET D'UN INVESTISSEUR POUR UN MONTANT BRUT DE 1 699 999,54 € PAR VOIE D'EMISSION D'ABSA

ADOMOS (la « Société ») a annoncé, par communiqué de presse en date 8 juillet 2021, l'émission d'actions ordinaires (les « Actions Nouvelles ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA », ensemble les « ABSA ») devant être souscrites par ACHETER-LOUER.FR et un investisseur partenaire capitalistique.

La Société confirme la réalisation définitive, le 13 juillet 2021, de l'augmentation de capital par voie d'émission d'ABSA et en conséquence, la création de 8 947 366 Actions Nouvelles de 0,02 euro de nominal chacune assorties de bons de souscription d'actions, avec un prix de souscription de 0,19 euro par ABSA, soit une prime d'émission de 0,17 euro souscrites par ACHETER-LOUER.FR et un investisseur partenaire capitalistique.

Les Actions Nouvelles ont été admises à la cote d'Euronext Growth à compter du 13 juillet 2021.

Cette opération financière permet à la Société de se constituer un premier noyau stable d'actionnaires et s'inscrit dans le cadre d'un partenariat capitaliste, technologique et commercial.

Répartition du capital et des droits de la Société avant et après l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA

Avant l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA Après l'émission des Actions Nouvelles et avant exercice de la totalité des BSA Actionnariat Nombre d'actions % de détention du capital social Nombre de droits de vote % de détention des droits de vote Nombre d'actions % de détention du capital social Nombre de droits de vote % de détention des droits de vote Succession Fabrice Rosset 2 087 020 6,63% 2 810 407 8,38% 2 087 020 5,16% 2 810 407 6,62% ACHETER-LOUER.FR NA NA NA NA 6 315 788 15,63% 6 315 788 14,87% Monsieur D.M van den Ouden NA NA NA NA 2 631 578 6,51% 2 631 578 6,19% Flottant 29 376 258 93,37% 30 725 387 91,62% 29 376 258 72,69% 30 725 387 72,32% Total 31 463 278 100% 33 535 794 100% 40 410 644 100% 42 483 160 100%

Avant l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA Après l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA Actionnariat Nombre d'actions % de détention du capital social Nombre de droits de vote % de détention des droits de vote Nombre d'actions % de détention du capital social Nombre de droits de vote % de détention des droits de vote Succession Fabrice Rosset 2 087 020 6,63% 2 810 407 8,38% 2 087 020 4,65% 2 810 407 5,99% ACHETER-LOUER.FR NA NA NA NA 9 473 682 21,11% 9 473 682 20,18% Monsieur D.M van den Ouden NA NA NA NA 3 947 367 8,79% 3 947 367 8,41% Flottant 29 376 258 93,37% 30 725 387 91,62% 29 376 258 65,45% 30 725 387 65,43% Total 31 463 278 100% 33 535 794 100% 44 884 327 100% 46 956 843 100%

Impact de l'émission des ABSA et de l'exercice de la totalité des BSA sur la trésorerie de la Société

La Société estime que sa trésorerie existante d'un montant de 2 660 120,54 euros, comprenant le produit brut de l'émission des ABSA ainsi que les fonds pouvant provenir de conversion et/ou exercice des OCABSA émises le 23 mars 2021 en cours de circulation à la date du présent communiqué de presse1, est suffisante pour assurer son besoin en fonds de roulement sur les douze prochains mois.

Risque de dilution et risque de volatilité

Dans la mesure où les actionnaires d'ADOMOS ne participeront pas à l'émission des actions nouvelles résultant de l'émission d'ABSA et de l'exercice des BSA, leur quote-part de capital et de droits de vote de la Société sera diminuée en conséquence de la souscription d'actions nouvelles et d'exercice de tout ou partie des BSA.

L'émission d'ABSA ou l'exercice des BSA pourrait avoir une incidence sur le cours de l'action ADOMOS et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entrainer une certaine volatilité du cours.

Rappel de l'incidence d'émission des Actions Nouvelles sur la quote-part dans les capitaux propres au 31 décembre 2020

Nous vous présentons ci-après un tableau faisant ressortir l'incidence de ces augmentations de capital sur la quote-part dans les capitaux propres au 31 décembre 2020 pour un actionnaire détenant une action de la Société :

Capital social au 31 décembre 2020 (1) 604 038,62 € Nombre d'actions au 31 décembre 2020 30 201 931 Capitaux propres au 31 décembre 2020 (1) 18 019 023 € Equivalent par action 0,60 € Montant nominal de l'augmentation de capital 178 947,32 € Nombre d'actions nouvelles 8 947 366 Prime d'émission 1 521 052, 22 € Nombre d'actions après l'augmentation de capital(2) 40 410 644 Capitaux propres pro-forma après l'augmentation de capital(3) 20 019 022,54 € Equivalent par action après l'augmentation de capital 0,49 €

(1) Données financières extraites des comptes annuels au 31.12.2020 audités et certifiés

(2) Ce montant intègre le nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2020 augmenté (i) des 758 582 actions nouvelles résultant des augmentations de capital constatées le 3 mai 2021, et (ii) des 502 765 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital constatée le 2 juillet 2021, soit 31 463 278 actions de 0,02 € de nominal, à la suite de la conversion d'OCABSA.

(3) Le montant des capitaux propres pro-forma après cette augmentation de capital comprend le montant des capitaux propres au 31 décembre 2020 auquel a été ajouté le produit (i) des augmentations de capital constatées le 3 mai 2021 d'un montant total de 200 000 euros dont 15 171,64 € de montant nominal et 184 828,36 € de primes d'émission, et de (ii) l'augmentation de capital constatée le 2 juillet 2021 d'un montant total de 100 000 € dont 10 055,30 € de montant nominal et 89 944,70 € de primes d'émission , augmentations de capital consécutives à des conversions d'OCABSA .

Rappel de l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles et l'exercice de l'intégralité des BSA sur la quote-part dans les capitaux propres au 31 décembre 2020

Nous vous présentons ci-après un tableau faisant ressortir l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles et de l'exercice de l'intégralité des BSA sur la quote-part dans les capitaux propres au 31 décembre 2020 pour un actionnaire détenant une action de la Société :

Capital social au 31 décembre 2020 (1) 604 038,62 € Nombre d'actions au 31 décembre 2020 30 201 931 Capitaux propres au 31 décembre 2020 (1) 18 019 023 € Equivalent par action 0,60 € Montant nominal de l'augmentation de capital 268 420,98 € Nombre d'actions nouvelles 13 421 049 Prime d'émission 2 281 578,33 € Nombre d'actions après l'augmentation de capital et exercice de l'intégralité des BSA(2) 44 884 327 Capitaux propres pro-forma après l'augmentation de capital(3) 20 869 022, 31 € Equivalent par action après l'augmentation de capital 0,46 €

(1) Données financières extraites des comptes annuels au 31.12.2020 audités et certifiés

(2) Ce montant intègre le nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2020 augmenté (i) des 758 582 actions nouvelles résultant des augmentations de capital constatées le 3 mai 2021, et (ii) des 502 765 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital constatée le 2 juillet 2021, soit 31 463 278 actions de 0,02 € de nominal, à la suite de conversion d'OCABSA.

(3) Le montant des capitaux propres pro-forma après cette augmentation de capital comprend le montant des capitaux propres au 31 décembre 2020 auquel a été ajouté le produit (i) des augmentations de capital constatées le 3 mai 2021 d'un montant total de 200 000 euros dont 15 171,64 € de montant nominal et 184 828,36 € de primes d'émission, et de (ii) l'augmentation de capital constatée le 2 juillet 2021 d'un montant total de 100 000 € dont 10 055,30 € de montant nominal et 89 944,70 € de primes d'émission , augmentations de capital consécutives à des conversions d'OCABSA.

Rappel de l'incidence sur la participation dans le capital d'un actionnaire

Un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société, verrait sa part dans le capital et les droits de vote après cette augmentation de capital, évoluer de la façon suivante :

% du capital Nombre total d'actions Avant augmentation de capital par émission d'ABSA 1,00 % 31 463 278 (1) Après augmentation de capital par émission d'ABSA 0,78 %(2) 40 410 644 Après augmentation de capital par émission d'ABSA et exercice de l'intégralité des BSA 0,70 %(2) 44 884 327

( 1) La base non diluée correspond au nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2020 augmenté des (i) 758 582 actions nouvelles résultant des augmentations de capital constatées le 3 mai 2021, et (ii) des 502 765 actions nouvelles résultant de l'augmentation de capital constatée le 2 juillet 2021, soit 31 463 278 actions de 0,02 € de nominal, augmentations de capital consécutives à des conversions d'OCABSA.

(2) Ces chiffres ont été corrigés par rapport à ceux énoncés figurant dans le communiqué de presse du 8 juillet 2021.

La Société mettra en ligne sur son site internet le rapport complémentaire du Conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire aux comptes de la Société sur cette augmentation de capital dès que ces derniers seront disponibles.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/bourse

Contact : adomos@adomos.com

CapValue : info@capvalue.fr

1Communiqués de presse de la Société en date du 24 mars 2021 et du 26 mars 2021.

