Adomos boucle le rachat de SLS Data
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 18:21
Cette acquisition, qui fait suite aux discussions exclusives entamées l'été dernier, s'inscrit pleinement dans le plan de continuation validé par le Tribunal de Commerce en novembre dernier. Pour Adomos, l'opération est doublement bénéfique : un actif data majeur puisque le groupe met la main sur une base de données propriétaire massive, comprenant plus de 27 millions de profils BtoC et 13 millions de contacts BtoB et un effet immédiat sur les résultats. SLS Data étant déjà une société rentable, son intégration devrait contribuer positivement aux performances financières d'Adomos dès sa consolidation.
Un accélérateur stratégique
Pour Eric Longuépée, directeur général d'Adomos, ce rachat est un "marqueur fort" de la nouvelle dynamique impulsée au sein du groupe. En intégrant l'expertise de SLS Data en matière de gestion de campagnes data-driven, Adomos renforce son offre à destination des agences et des acteurs de l'immobilier, tout en consolidant sa maîtrise de la donnée commerciale, véritable pivot de sa transformation digitale.
Avec ce mouvement, Adomos confirme sa volonté d'accélérer sur des métiers à forte valeur ajoutée, en alliant sa maîtrise historique de la génération de contacts qualifiés aux technologies de pointe d'exploitation des actifs data. Le marché suivra désormais avec attention la capacité du groupe à transformer cette intégration en levier de croissance durable.
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