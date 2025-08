ADOMOS : ADOMOS SE DÉMARQUE ET LANCE UN PROJET BLOCKCHAIN POUR CERTIFIER SES BASES DE DONNÉES

Paris le 4 août 2025 à 18h

ADOMOS SE DÉMARQUE ET LANCE UN PROJET BLOCKCHAIN

POUR CERTIFIER SES BASES DE DONNÉES

Résolument tourné vers l'innovation et anticipant les évolutions réglementaires, ADOMOS annonce le lancement d'un projet stratégique et novateur visant à intégrer la technologie blockchain dans la gestion et la certification de ses bases de données clients.

Ce virage technologique a pour ambition de renforcer la conformité réglementaire (notamment en matière de protection des données personnelles), la sécurité des données collectées mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives d'usages innovants. Dans un contexte où la sécurité des données personnelles est plus que jamais une priorité, ce projet permettra de positionner ADOMOS parmi les très rares acteurs capables de garantir la conformité RGPD de sa base de données.

La blockchain pour une base de données plus fiable, plus sûre et 100% « opt-in »

A la différence d'une base de données classique, une base de données fondée sur la blockchain repose sur un système d'enregistrement immuable, infalsifiable et totalement traçable. Chaque nouvelle entrée est horodatée, validée et enregistrée sous forme de bloc, lié cryptographiquement au précédent, ce qui rend toute altération a posteriori quasiment impossible sans que cela ne soit détecté.

L'usage de la technologie blockchain assure ainsi à ADOMOS :

Un respect renforcé de la réglementation RGPD : ADOMOS pourra démontrer à tout moment que les données sont sécurisées, utilisées de manière conforme, et que les droits des utilisateurs sont respectés.

ADOMOS pourra démontrer à tout moment que les données sont sécurisées, utilisées de manière conforme, et que les droits des utilisateurs sont respectés. Une sécurité renforcée : les données sont protégées contre toute altération ou suppression non autorisée.

les données sont protégées contre toute altération ou suppression non autorisée. Une traçabilité totale : chaque action sur les données est enregistrée de façon permanente, ce qui permet un suivi transparent dans le temps.

: chaque action sur les données est enregistrée de façon permanente, ce qui permet un suivi transparent dans le temps. Une meilleure valorisation de la base ADOMOS : une base de données de qualité « opt-in », certifiée et opposable, est une base de données qui permet de générer un chiffre d'affaire de qualité.

L'un des bénéfices majeurs de cette évolution sera pour ADOMOS la constitution d'une base de données totalement “opt-in”. Ce qui signifie que chaque donnée client sera collectée avec un consentement clair, explicite et traçable, dans le respect total des droits des utilisateurs. Cette démarche constitue un véritable atout stratégique et différentiant pour ADOMOS. Au-delà de la gestion des données, la technologie blockchain permet également l'utilisation de smart contracts ce qui permet l'automatisation des traitements.

Un projet structurant pour l'avenir

Ce projet technologique s'inscrit dans la continuité de la transformation d'ADOMOS initiée ces derniers mois avec la réorientation de ses activités sur la connaissance client [1] et l'entrée en discussion exclusive avec un acteur du data marketing en vue de son acquisition [2] . La mise en place de cette technologie accompagnera le déploiement stratégique et industriel d'ADOMOS.

En assurant la protection et la fiabilité de ses data, ADOMOS vise également à renforcer la satisfaction et la confiance de ses clients ce qui augmentera, par la même occasion, la valeur de ses bases de données et par conséquent le chiffre d'affaires généré.

Ce chantier entrera en œuvre dès la rentrée, pour un déploiement d'ici la fin de l'année, et n'est qu'une première étape qui positionnera ADOMOS parmi les acteurs exemplaires sur les sujets de conformité réglementaire, de cybersécurité et d'éthique des données.

ADOMOS entend bien poursuivre l'exploration de toutes les opportunités que lui offre la technologie blockchain dans le cadre de ses activités.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



www.adomos.com/bourse

Contact Société : accueil@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

[1] Communiqué de presse du 25 février 2025

[2] Communiqué de presse du 3 juin 2025