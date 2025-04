ADOMOS : ADOMOS : Résultats annuels 2024 - Un exercice de transition pour un nouveau départ

Paris le 30 avril 2025 à 18h45

ADOMOS

Résultats annuels 2024

Un exercice de transition pour un nouveau départ

Une transformation déjà engagée :

Réorientation des activités vers la connaissance clients pour l'optimisation du patrimoine et de l'habitat

Nouveaux développements à venir

L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour Adomos, un moment charnière où l'entreprise a dû se renouveler pour repartir sur des bases plus saines. Historiquement spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers neufs à destination des particuliers, Adomos a été confrontée dès 2023 à un ralentissement du marché immobilier, ainsi qu'à la diminution progressive des avantages liés au dispositif Pinel. Cette conjoncture défavorable a conduit l'entreprise à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Paris, le 13 juin 2024 [1] , avec une période d'observation initiale de six mois, prolongée en décembre 2024 jusqu'au 13 juin 2025 [2] .

Dans ce contexte, la nouvelle direction générale, mise en place en octobre 2024 [3] , a immédiatement lancé un plan d'économies ambitieux et entamé une réorganisation complète de la structure de l'entreprise.

Simultanément, un pivot stratégique majeur a été opéré, avec un repositionnement sur un domaine au coeur de l'ADN d'Adomos : la connaissance client. En capitalisant sur son expertise historique dans la génération de contacts qualifiés, l'entreprise entend développer des solutions innovantes à destination des investisseurs et des professionnels de la gestion de patrimoine et de l'immobilier.

Les premiers effets de ce plan d'économies sont déjà visibles dans les comptes 2024, cependant ils devraient pleinement se matérialiser sur 2025. L'exercice 2024 a également été marqué par des opérations de rationalisation i ndispensables dans le cadre de la réorganisation, telles que la réévaluation de la base de données clients, qui a fait l'objet d'une expertise indépendante rigoureuse, entraînant une dépréciation comptable de cet actif. Cette base de données sera normalisée afin de répondre aux besoins des nouvelles activités d'Adomos.

L'entreprise repose aujourd'hui sur des fondations plus saines, avec un savoir-faire reconnu depuis plus de 25 ans et un positionnement clair sur un secteur porteur. Les premiers retours du marché sont très encourageants et confirment la pertinence de la nouvelle stratégie qui devrait permettre à Adomos de générer rapidement du chiffre d'affaires. Pour soutenir cette nouvelle dynamique, des acquisitions ciblées sont envisagées, avec plusieurs cibles potentielles identifiées, offrant des synergies à forte valeur ajoutée et étant immédiatement rentables.

Adomos est en train de réécrire son histoire, avec une organisation plus agile, recentrée, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir.

Des résultats qui reflètent la réorganisation profonde du Groupe

En K€

Comptes annuels consolidés [4] 2024 2023 Produits d'exploitation 196 2 352 Autres charges d'exploitation -1 330 -2 107 Charges de personnel -874 -1 256 Impôts et taxes -26 -79 Excédent Brut d'Exploitation (EBE)* -2 034 -1 091 Résultat d'exploitation de l'ensemble consolidé -17 784 -6 133 Résultat financier -52 -53 Résultat exceptionnel 5 -18 Résultat Net de l'ensemble consolidé -17 836 -6 205

* L'E.B.E correspond aux Produits d'exploitation – Charges de personnel – Autres charges d'exploitation – Impôts et taxes

Le Conseil d'Administration d'Adomos, réuni le 29 avril 2025, a arrêté les comptes sociaux et consolidés annuels au 31 décembre 2024. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes.

Sur l'exercice 2024, Adomos ayant totalement arrêté ses activités de commercialisation de biens immobiliers, a enregistré seulement 196 K€ de produits d'exploitation liés à la filiale ADOMOS GESTION IMMOBILIERE.

Bénéficiant des mesures du plan d'économies, les autres charges d'exploitation se portent à 1 330 K€, soit une baisse de 37% par rapport à 2023. De même, les charges de personnel ont été réduites de 30% pour s'établir à 874 k€ contre 1 256 K€ l'an passé. L'optimisation des charges d'exploitation et la réorganisation du Groupe se sont poursuivies sur le début de l'année 2025 et porteront pleinement leurs effets sur l'exercice en cours. Ainsi, en l'absence de chiffre d'affaires, l'Excédent Brut d'Exploitation s'élève à – 2 034 K€ au 31 décembre 2024.

Dans le cadre sa réorganisation, Adomos a, comme annoncé [5] , soumis à une évaluation indépendante ses fichiers clientèle ainsi que les développements de l'outil informatique. Cette évaluation a conduit à l'enregistrement d'une dépréciation importante de ces actifs de près de douze millions d'euros. La base clients a notamment été valorisée 900 K€ par cette expertise indépendante. Cependant, cette base clients reste un actif stratégique et sera utilisée dans le cadre de la nouvelle activité d'Adomos dès qu'elle sera remise à niveau. De même, les titres des filiales, dont la procédure de liquidation judiciaire a été demandée en début d'année 2025 (Selectaux, Adominvest, Snc Adominvest II et Adomos Placement), ont été dépréciés pour leur totalité.

Mécaniquement, ces éléments purement comptables grèvent temporairement le Résultat d'exploitation qui s'établit à -17 784 K€ sur l'exercice 2024. Le Résultat Net suit la même trajectoire et s'élève à -17 836 K€.

Structure financière

En juin 2024, un financement obligataire, sous forme d'obligations convertibles en actions auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (OCABSA), a été mis en place avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES pour un montant maximum de 4 000 000 euros dont 2 000 000 euros seront alloués au financement de la période d'observation [6] . Depuis sa mise en place et jusqu'au 31 décembre 2024, aucune obligation n'a été convertie sur ce contrat.

De plus, Adomos a réalisé au cours de l'exercice 2024 plusieurs opérations de réduction de capital afin d'absorber les pertes significatives du Groupe [7] . A l'issue de l'ensemble de ces opérations, le capital social d'Adomos au 31 décembre 2024, s'élève à 207 506 euros et est composé de 207 506 actions d'une valeur nominale de un euro chacune.

A fin décembre 2024, la situation financière d'Adomos se traduit par des capitaux propres négatifs de – 7 879 K€ et une trésorerie de 145 K€ contre respectivement 9 295 K€ et 180 K€ sur l'exercice 2023.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce, lorsque du fait de pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il est procédé dans les délais légaux, soit à la dissolution anticipée de la société, soit à la reconstitution des capitaux propres de la société, à hauteur de 50 % du montant du capital social au minimum. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Un nouvel élan pour une reprise de l'activité dès le 2 ème trimestre 2025

Sur ce 1 er trimestre 2025, Adomos a poursuivi et finalisé sa restructuration. Conformément à son pivot stratégique vers la connaissance clients, Adomos a lancé dès mars 2025 son site internet [8] et capitalisé sur son ADN depuis 25 ans, à savoir la génération de contacts qualifiés. Forte de cette expertise, elle a initié des premières ventes qui lui permettent d'être confiante sur la reprise de son activité avec une génération de chiffre d'affaires dès le deuxième trimestre 2025.

En parallèle et comme annoncé, Adomos souhaite procéder à des acquisitions ciblées de sociétés ayant des activités complémentaires et développant des synergies attrayantes. La société a déjà identifié plusieurs cibles et se concentre exclusivement sur des entreprises rentables lui permettant d'élargir son offre et d'asseoir son positionnement en tant qu'acteur clé du marketing data. Certaines discussions pourraient se concrétiser dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, la direction d'Adomos travaille sur la finalisation de son plan de redressement, qui sera soumis au Tribunal des activités économiques (anciennement Tribunal de Commerce) avant la fin de la période d'observation prévue le 13 juin 2025. Ce dernier tiendra compte des perspectives de chiffre d'affaires, du soutien d'ATLAS mais aussi des projets de croissance externe.

Mise à disposition du Rapport Annuel 2024

Le Rapport Annuel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, regroupant les états financiers annuels, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux comptes afférent à ces états financiers, sera mis à disposition du public dans la soirée et pourra être consulté sur le site internet de la Société ( adomos.com ).

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est historiquement un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 juin 2024 et prolongée jusqu'au 13 juin 2025. Adomos travaille actuellement sur un nouveau projet de développement impliquant un pivot stratégique de ses activités vers la connaissance clients autour d'une nouvelle équipe.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

