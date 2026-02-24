ADOMOS : ADOMOS OUVRE UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT

Paris le 24 février 2026 à 19h

ADOMOS OUVRE UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT

AMBITIONS À 3 ANS :

UN CHIFFRE D'AFFAIRES AUTOUR DE 3 MILLIONS D'EUROS

UNE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE À 20 % [1]

ADOMOS (ALADO, ISIN FR00140153H3) réaffirme sa stratégie de croissance après avoir franchi des étapes décisives avec sa sortie de procédure [2] et l'acquisition de la société SLS Data [3] .

Le groupe ADOMOS bénéficie à présent d'un nouvel élan et se positionne avec l'ambition claire de devenir un acteur de référence du marketing digital et de la connaissance clients, dans les domaines de la gestion patrimoniale, l'immobilier et la défiscalisation.

Une croissance organique structurée

Pour ce faire, ADOMOS accélère son plan centré sur la performance commerciale, la rentabilité et la valorisation de ses actifs. La société a ainsi finalisé la revue de sa base de données BtoC qui a été qualifiée, enrichie, et mise à jour via la création du Club Adomos et de l'envoi de newsletters périodiques.

Cette base de données sera fortement valorisée avec un projet d'infrastructure Blockchain [4] , à fort potentiel de monétisation et de sécurisation de la donnée. Celui-ci devrait entrer en phase de test le mois prochain avec un déploiement opérationnel prévu au cours du 2 e trimestre 2026. Ce haut niveau de qualité, du fait de la technologie Blockchain, positionnera ADOMOS comme un acteur de référence dans son secteur.

La monétisation de cette base de données auprès des clients fera également l'objet de partenariats en cours de conclusion.

Une croissance externe axée sur la profitabilité

En parallèle de cette croissance organique, ADOMOS mène une politique de croissance externe avec des acquisitions sélectives destinées à renforcer et élargir son périmètre autour d'actifs immédiatement créateurs de valeurs. A cet effet, la société privilégiera principalement des médias digitaux, des bases de données à forte complémentarité et des sociétés de marketing. Les sociétés ciblées seront toutes des entreprises rentables, présentant un EBITDA d'au moins 20% et des synergies directes avec les métiers d'ADOMOS.

La première opération réalisée en janvier dernier avec SLS Data, spécialiste reconnu du data marketing et de l'exploitation stratégique des données clients, répond d'ores et déjà au critère de rentabilité.

Avec plus de 27 millions de profils de particuliers (BtoC) et 13 millions de contacts professionnels (BtoB) la synergie avec ADOMOS est optimale et permet d'accroître l'offre à la clientèle.

Fort de fondamentaux assainis, ADOMOS s'inscrit dans une trajectoire plus lisible et aborde une nouvelle phase de croissance mixte (organique et externe) qui devrait lui permettre de se positionner parmi les acteurs de référence sur son marché et de viser d'ici 3 ans un chiffre d'affaires autour de trois millions d'euros avec une rentabilité supérieure à 20 % 1 .

ADOMOS (ALADO, nouveau code ISIN FR00140153H3), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, le Groupe va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing digital et de la connaissance clients dans les domaines de la gestion patrimoniale, l'immobilier et la défiscalisation .



www.adomos.com/bourse

Contact Société : accueil@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

[1] En terme de taux d'EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou bénéfice avant Intérêts, Impôts et Amortissements).

[2] Communiqué de presse du 13 novembre 2025

[3] Communiqué de presse du 28 janvier 2026

[4] Communiqué de presse du 4 août 2025