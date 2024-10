ADOMOS : ADOMOS ANNONCE LA PUBLICATION DE SES COMPTES SEMESTRIELS ARRÊTES AU 30 JUIN 2024 ET LA NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Paris, France, le 31 octobre 2024 à 18h30 CET - ADOMOS SA (ALADO, code ISIN FR0013247244) (la « Société » ou « ADOMOS »), intervenant majeur de la distribution d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2024.

Notes préliminaires sur les comptes semestriels 2024

Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours, les éléments financiers présentés dans le rapport financier semestriel 2024 sont issus des comptes sociaux de la Société pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.

Ces comptes semestriels n'ont pas fait l'objet d'audit de la part des commissaires aux comptes, leur certification n'étant pas obligatoire.

Le Rapport Financier Semestriel 2024 d'ADOMOS sera disponible dans son intégralité sur le site Internet de la Société ( www.adomos.com ) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées.

Rappel de l'activité d'ADOMOS

ADOMOS commercialise des biens immobiliers neufs offrant des opportunités de défiscalisation (loi Pinel, loueur en meublé,) à destination des particuliers.

Spécialiste de la génération de contacts qualifiés qu'elle a exploité de 2002 à 2010 exclusivement pour la vente au sein de son réseau propre d'agents commerciaux et de conseillers en gestion de patrimoine, la société a initié depuis 2011 une stratégie qualitative d'exploitation commerciale de son fichier de clientèle destinée à améliorer sa rentabilité et à réduire sa dépendance vis à vis des produits immobiliers de défiscalisation.

Résultats semestriels de la société ADOMOS

En K€ 30/06/2024 30/06/2023 Variation Produits d'exploitation 14 1 593 -99,11% EBE (1) -1 204 40 -3074,76% Résultat d'exploitation -3 009 -2 587 16,33% Résultat courant -3 767 -2 565 46,84% Résultat net -3 758 -2 569 46,29% Taux de rentabilité d'exploitation sur PEX -21190,99% -162,37%

Comptes sociaux non audités

(1) L'E.B.E correspond aux Produits d'exploitation - Charges de personnel - Autres charges d'exploitation - Impôts et taxes :

En K€ 30/06/2024 30/06/2023 Produits d'exploitation 14 1 593 Autres charges d'exploitation -776 -820 Charges de personnel -435 -693 Impôts et taxes -7 -39 E.B.E. -1 204 40

ADOMOS a enregistré des produits d'exploitation de 14 K€ au 30 juin 2024 contre 1 593 K€ au 30 juin 2023.

Après déduction des charges d'exploitation qui se sont élevées à 3 023 K€, le résultat d'exploitation est de (3 009) K€ au 30 juin 2024 contre (2 587) K€ au 30 juin 2023.

Le résultat financier du premier semestre de l'exercice en cours est une perte de (852) K€ contre une perte de (21) € au 30 juin 2023.

Le résultat courant avant impôt au 30 juin 2024 est une perte de (3 767) K€ contre une perte de (2 565) K€ au 30 juin 2023.

La société a réalisé un résultat exceptionnel de 9 K€ au cours du premier semestre 2024, contre un résultat de (4) K€ au 30 juin 2023.

Le résultat net est une perte de (3 758) K€ au 30 juin 2024, contre une perte de (2 569) K€ au 30 juin 2023.

Par ailleurs, il faut noter que la valorisation des fichiers clientèle ainsi que les développements de l'outil informatique n'ont pas été soumis au 30 juin 2024 à un test de dépréciation par la société comme décrit dans l'annexe des comptes sociaux semestriels. La Direction a pris cette décision du fait que ces immobilisations sont utilisées pour l'exploitation courante (du moins en partie) et que l'Administrateur Judiciaire a demandé une mission d'évaluation indépendante. Il paraît donc préférable à la Direction d'attendre les résultats de celle-ci pour déprécier ou non ces actifs.

Situation financière et endettement d'ADOMOS

En K€ 30/06/2024 31/12/2023 Variation Capitaux propres 5 876 9 144 -35,74% Immobilisations incorporelles 15 372 17 125 -10,24% Dettes 11 434 10 596 7,91% Disponibilités 0,33 32 -98,99% Total Bilan 17 425 19 855 -12,24%

Les capitaux propres d'Adomos s'élèvent à 5 876 K€ au 30 juin 2024 contre 9 144 K€ au 31 décembre 2023.

Le montant de la dette financière d'ADOMOS s'élève à 7 440 K€ au 30 juin 2024 contre 7 233 K€ au 31 décembre 2023 et le montant du total des dettes s'élève quant à lui à 11 434 K€ au 30 juin 2024 contre 10 596 K€ au 31 décembre 2023.

La trésorerie nette d'ADOMOS au 30 juin 2024 est d'un montant de 0,33 K€ contre 32 K€ au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, les dettes de la société Adomos s'élèvent à 11 434 K€ au 30 juin 2024 dont 11 221 K€ de dettes antérieures au jugement de Redressement judiciaire du 13 juin 2024 et de 213 K€ de dettes postérieures à cette même date. Ces dernières correspondent essentiellement à des prestations liées à la procédure de redressement judiciaire et sont non échues et non exigibles au 30 juin 2024.

Ces dettes se décomposent comme suit :

(En K€) Dettes antérieures RJ Dettes postérieures RJ Emprunts Obligataires (OCA) 4 844,65 1,25 Emprunts et découverts bancaires 1 276,57 0,46 Dettes sur participations et C/C 422,73 0,00 Emprunts et dettes diverses 893,88 0,00 Dettes fournisseurs 2 981,82 165,77 Dettes personnel et charges sociales 704,09 41,72 Dettes fiscales 92,19 3,62 Autres dettes 4,76 0,00 Total : 11 220,69 212,82

Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, et nomination d'Eric Longuépée en tant que Directeur Général, aux côtés de Philippe Ausseur restant Président du Conseil d'Administration

Lors de sa réunion du 30 octobre 2024, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Lors de cette même réunion, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Eric Longuépée en tant que Directeur Général. Monsieur Philippe Ausseur continue d'assurer la présidence du Conseil d'Administration, fonction qu'il occupe depuis le 13 juin 2024 1 .

Eric Longuépée est un dirigeant chevronné avec plus de 30 ans d'expérience, dont près de 4 ans en management de transition et en conseil. Expert en direction générale, commerce, marketing et opérations, la transformation d'entreprise et le redressement financier.

Son parcours diversifié inclut des postes de leadership dans le retail, les médias et le marketing digital, où il a piloté avec succès des équipes pluridisciplinaires de plus de 1 000 personnes. Eric Longuépée a démontré par le passé sa capacité à mener des restructurations organisationnelles, optimiser les performances financières et conduire des pivots stratégiques, notamment du print vers le digital.

Son expertise s'étend également à la création et au développement de startups, avec des réalisations notables en levée de fonds et en expansion commerciale.

Eric Longuépée a vocation à accompagner ADOMOS dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire initiée le 13 juin 2024. Depuis cette date, la Société poursuit ses différents audits et évalue des pistes de développement, accompagné par son financeur ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES 1 .

Suite à sa nomination, Eric Longuépée a déclaré : « Je remercie le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il m'accorde et suis très heureux de rejoindre Philippe Ausseur à la tête d'ADOMOS. La Société dispose des atouts nécessaires pour passer les prochaines étapes et redevenir un acteur incontournable de son secteur. »

Informations sur la procédure de redressement judiciaire en cours

Il sera rappelé qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit d'Adomos le 13 juin 2024 pour une période initiale de 6 mois 2 .

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 13 décembre 2024.

Une prochaine audience devra se tenir en amont du 13 décembre 2024 afin que le tribunal se prononce sur la prolongation de la période d'observation pour un période de 6 mois supplémentaire.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/bourse



