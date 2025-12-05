ADOMOS : ADOMOS acte sa sortie de procédure

Paris, le 5 décembre 2025 à 19h

ADOMOS ACTE SA SORTIE DE PROCÉDURE :

Réduction de la dette de 9,6 M€

Réduction de capital social motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

Arrêt du précédent financement par OCABSA

Nouveau financement obligataire de 5 M€ maximum pour accompagner le plan de continuation

ADOMOS (ALADO, ISIN FR001400UT31) a franchi une étape décisive avec l'homologation de son plan de continuation ainsi que sa sortie de procédure en novembre dernier [1] , et a engagé les mesures nécessaires à la mise en œuvre de son plan.

Mise en conformité de la situation financière

La validation de ce plan a permis de réduire le passif d'ADOMOS de 11 676 K€ à 3 577 K€. Depuis, la Société a procédé au paiement des créanciers superprivilégiés et des créanciers chirographaires ayant optés pour l'option de remboursement anticipé, permettant ainsi de ramener le passif résiduel sur 9 années à 2 047 K€, soit une réduction de plus 9,6 M€ par rapport à la situation à l'ouverture de la procédure.

Afin d'accompagner cette réduction de son passif, le Conseil d'Administration a décidé de mettre en conformité la situation financière de la Société en procédant à une réduction du capital social par minoration de la valeur nominale des actions d'ADOMOS, ainsi ramenée de 0,20 euro à 0,0001 euro. [2]

A l'issue de cette opération, le capital social, dont le montant a été ramené de 41 502 euros à 62 390 euros par imputation du compte report à nouveau pour 2 529 110 euros, est désormais divisé en 623 903 164 actions ordinaires de 0,0001 euro de valeur nominale chacune.

Pour mettre un terme aux dettes antérieures, ADOMOS a également convenu avec Atlas Special Opportunities de ne pas tirer les 8 tranches restantes du contrat de financement par OCABSA mis en place en juillet 2024 [3] . Ces tranches d'un montant total de 1,2 M€ ne seront donc pas tirées et par conséquent, pas converties en actions de la Société.

ADOMOS bénéficie ainsi d'un nouvel élan et se repositionne avec l'ambition claire de devenir un acteur de référence dans les domaines du marketing digital et la connaissance clients, dans des environnements liés au patrimoine, l'immobilier et la défiscalisation.

Mise en place d'un nouveau financement pour accompagner le plan de continuation

Afin d'accompagner la mise en œuvre de son plan et procéder à des acquisitions ciblées, ADOMOS a mis en place un nouvel emprunt obligataire d'un montant maximum de 5 millions d'euros, composé de maximum 10 tranches d'Obligations Convertibles en Actions auxquelles sont attachées des Bons de Souscription d'Actions (« OCABSA ») d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, au profit d'Atlas Capital Markets [4] . Ce financement permettra à la Société de financer ses besoins de financements à hauteur de 4 millions d'euros ainsi que l'acquisition de la société spécialisée dans le data management et les services marketing [5] à hauteur d'un million d'euros.

Ce nouveau financement permet ainsi à ADOMOS, désormais sortie du plan de redressement judiciaire, d'aborder l'avenir avec confiance, bénéficiant de bases financières plus solides et d'une stratégie résolument tournée vers l'innovation et la croissance durable.

A ce stade et sauf pour d'autres opérations de croissance externe, ADOMOS n'envisage pas, comme pour le précédent contrat, de tirer l'ensemble de la ligne.

Avertissement :

ADOMOS a mis en place ce financement sous forme d'OCA avec BSA attachés, le cas échéant, avec la société Atlas Capital Markets qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société. Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, pourraient être cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui pourrait créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Les actionnaires pourraient subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis par la Société au profit d'Atlas Capital Markets. Les investisseurs sont invités à être particulièrement vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres ADOMOS. La Société rappelle que la présente opération de financement à caractère dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place. Les tableaux de suivi de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vigueur sont publiés sur le site internet de la Société ( www.adomos.com ). Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ce type d'opérations, mentionnés en Annexe de ce communiqué.

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est un groupe spécialisé dans la connaissance client et dispose d'un savoir-faire historique dans la génération de contacts qualifiés. Afin d'accélérer son développement et renforcer son offre, Adomos va combiner croissance organique et acquisitions ciblées en se concentrant sur des sociétés rentables ayant des activités complémentaires et offrant des synergies attrayantes. Forte de cette expertise et de cette nouvelle dynamique de croissance mixte, Adomos ambitionne de devenir à la fois un acteur majeur du marketing data dans le domaine de la gestion patrimoniale et de la rénovation immobilière.



Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

ANNEXE

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FINANCEMENT

ADOMOS annonce la mise en place d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant maximum de 5 millions d'euros, composé de maximum 10 tranches d'OCABSA (une « Tranche » ou des « Tranches »), d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, permettant une levée de quasi fonds propres immédiate de 1.520.000 euros consécutif au tirage des quatre premières Tranches d'OCABSA conduisant à l'émission de 200 OCABSA au profit d'Atlas Capital Markets (l' « Investisseur ») (l' « Emprunt Obligataire »).

Ce financement permettra à la Société de bénéficier d'une enveloppe totale globale de 5.000.000 €, pour financer ses besoins de financements à hauteur de 4 millions d'euros et pour l'acquisition de la société spécialisée dans le data management et les services marketing [6] à hauteur d'un million d'euros. Il est précisé que le montant net maximum que la Société pourra percevoir s'élève à 450.000 € par Tranche.

Siège social de la Société : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

Investisseur : Atlas Capital Markets, société dont le siège social est situé chez Appleby Global Services (Cayman) Limited, 71 Fort Street, P.O. Box 500, Grand Cayman, KY1 1002, aux îles Caïmans (l'« Investisseur »). L'Investisseur n'est pas un prestataire de service d'investissement, il n'est titulaire d'aucun agrément et d'aucune autorisation particulière pour l'exercice de son activité qui n'est pas régulée.

Produit brut maximum de l'émission des OCABSA (dans l'hypothèse de l'émission de la totalité des OCABSA émises au titre des 10 Tranches) : 5.000.000 €

Produit net maximum de l'émission des OCABSA (dans l'hypothèse de l'émission de la totalité des OCABSA émises au titre des 10 Tranches et après déduction des frais liés à cette émission) : 4.120.000 € [7] .

Modalités de l'opération

Par jugement en date du 13 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Paris a homologué le plan de continuation de la Société. [8] Ce plan de continuation était soutenu financièrement par l'Investisseur, par le biais d'un nouvel emprunt obligataire sous forme d'OCABSA.

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 30 juin 2025 (« Assemblée Générale »), statuant conformément aux dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, a consenti au Conseil d'administration une délégation de compétence à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes dont les fonds d'investissement.

Au cours de sa réunion du 20 octobre 2025, le Conseil d'administration de la Société, faisant usage de la délégation de compétence et des autorisations conférées aux termes de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale, a approuvé le principe d'une émission d'obligations convertibles en actions représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 5 millions d'euros, assorties de bons de souscription d'actions, et a délégué au Directeur Général tous pouvoir à effet de décider et de réaliser l'émissions gratuite des 500 OCABSA au profit de l'Investisseur ainsi que leur exercice.

Il est précisé que l'Emprunt Obligataire d'un montant maximum total de 5.000.000 euros sera constitué au maximum de dix (10) Tranches de 500.000 euros constituées d'obligations convertibles en actions (« OCA ») auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (« BSA »).

La Société a émis les quatre premières Tranches suite à la levée des dernières conditions suspensives liées à la sortie du redressement judiciaire. Les tranches suivantes pourront être levées sur une base semestrielle, sauf accord différent avec l'Investisseur.

Dans le cadre de l'Emprunt Obligataire, l'Investisseur s'est par ailleurs engagé à ne pas céder plus de 25% du volume des actions issues de la conversion des OCA ou de l'exercice des BSA par jour de bourse.

Le tirage de chaque Tranche sera soumis notamment à la condition suspensive suivante : au cours des quinze (15) jours de bourse précédant le tirage d'une Tranche, au minimum cinq mille (5.000) actions de la Société sont négociées par jour de bourse. L'Investisseur peut néanmoins renoncer à tout ou partie des conditions suspensives.

Sans accord préalable de l'Investisseur, la Société ne pourra par ailleurs :

souscrire à un financement similaire à l'Emprunt Obligataire (i.e. financements à taux variable), sous peine de devoir verser à l'Investisseur 5% du montant dudit financement en cas de violation de cet engagement d'exclusivité ; et

réduire le capital social, mettre en œuvre un regroupement d'actions ou diviser le nombre d'actions de la Société.

A la date du présent communiqué, aucune OCA n'a été convertie par l'Investisseur.

La Société communiquera régulièrement les informations relatives aux tirages des Tranches d'OCA, à la conversion des OCA et à l'exercice des BSA. Un tableau récapitulant les tirages, conversions d'OCA et exercices de BSA pourra être consulté sur le site internet de la Société ( www.adomos.com ).

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA et sur exercice des BSA porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l'objet d'une admission sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Suite à réception d'une demande de conversion par l'Emetteur, les actions nouvelles sur conversion des OCA et sur exercice des BSA devront être émises dans un délai de deux (2) jours de bourse à compter de la réception de ladite notification de conversion. Si ce délai est dépassé, l'Emetteur devra verser à l'Investisseur (i) une pénalité d'un montant de mille (1.000) euros par jour de retard et (ii) le cas échéant, le montant de différence positive entre le cours acheteur de clôture du jour de la date de demande de conversion et le cours acheteur de clôture du jour précédant la réception des actions issues de la conversion, par action devant être émise.

Les principales caractéristiques des OCA et des BSA sont décrites ci-dessous :

- Principales caractéristiques des OCA

Les OCA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune seront souscrites, à un prix égal à quatre-vingt-dix (90%) de leur valeur nominale.

La conversion des OCA pourra intervenir à la demande du porteur de celles-ci, à tout moment, dès leur émission et jusqu'à leur maturité. Arrivées à échéance, les OCA seront automatiquement converties en actions de la Société. Elles devront toutefois être remboursées, à la demande de l'Investisseur, en actions nouvelles ADOMOS ou en espèces, à 110% de leur valeur nominale en cas de survenance d'un cas de défaut.

Elles porteront un intérêt de 5% par an et auront une maturité de 48 mois à compter de leur émission.

Arrivée à échéance, les OCA devront obligatoirement être converties par leur porteur en actions de la Société sur la base d'une parité de conversion correspondant à 100% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action calculé sur la période de 20 jours de bourse précédant la date d'échéance des OCA.

Les OCA pourront être converties en actions de la Société à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn/P

Où

N : correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre sur conversion d'une OCA ;

Vn : correspond à la valeur nominale de l'OCA (soit 10 000 euros) ;

P : correspond à 95% de la moyenne du prix moyen pondéré par les volumes des actions de la Société, tel que publié par Bloomberg, au cours des 15 jours de bourse précédant la réception par la Société d'une notification de conversion.

Dans tous les cas, « P » ne peut être inférieur à la valeur nominale de l'action à la Date de Conversion de la ou des OCA concernées. Dans l'hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale d'une action ADOMOS, la Société s'est engagée à régler à l'Investisseur une commission complémentaire correspondant au montant de la créance détenue sur la Société résultant de la conversion des OCA de ladite Tranche à la valeur nominale de l'action ADOMOS lorsque le Prix de Conversion Théorique calculé s'avérerait inférieur au Prix de Conversion (la « Commission Complémentaire »), dont le montant sera calculé selon la formule ci-dessous :

(A/B – A/C)

Où

A : correspond au montant nominal des OCA faisant l'objet de la notification de conversion ;

B : correspond au Prix de Conversion Théorique P ci-dessus;

C : correspond à la valeur nominale d'une action ADOMOS.

Dans le cas où le nombre d'actions ordinaires à émettre par la Société, en application des formules ci-avant, ne serait pas un nombre entier, la Société émettra un nombre d'actions ordinaires entier, et versera la fraction correspondant aux OCA non converties en espèces, à la même date et arrondi au centime d'euro le plus proche.

Les OCA ne pourront pas être cédées par leur porteur sans accord préalable de la Société.

Par ailleurs, les OCA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth et ne seront par conséquent pas cotées.

- Principales caractéristiques des BSA

Le nombre de BSA à émettre sera calculé lors du tirage de chaque Tranche d'OCA et sera égal au quart du montant nominal global des OCA émises au titre de cette Tranche divisé par le prix d'exercice des BSA.

Le prix d'exercice des BSA attachés à chaque Tranche émise sera égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société déterminé le jour d'émission des OCA augmenté d'une prime de 20% , étant précisé que ce prix ne pourra être inférieur à la valeur nominale d'une action de la Société, soit 0,0002 euro (ramené à présent à 0,0001 euro). Cette prime de 20% permettra une relution des actionnaires antérieurs lors de l'exercice des bons.

Un (1) BSA donnera droit de souscrire une (1) action de la Société.

Les seuls droits attachés aux BSA seront de permettre au porteur de souscrire des actions nouvelles de la Société.

Les BSA pourront être exercés à tout moment à compter de leur date d'émission et dans un délai de trois (3) ans. Les BSA non exercés à l'issue de la période d'exercice seront caducs de plein droit et perdront toute valeur.

Les BSA seront délivrés sous forme d'inscription en compte.

Les BSA ne feront l'objet d'aucune demande de cotation sur un marché financier.

Les BSA ne pourront être cédés par l'Investisseur sans l'accord préalable de la Société.

- Commission d'engagement

En contrepartie de l'engagement de l'Investisseur de souscrire à l'Emprunt Obligataire, la Société s'est engagée à lui verser une commission d'engagement d'un montant total de 250.000 euros. Cette commission d'engagement sera versée lors du tirage de la Première Tranche.

Par ailleurs, seront également déduits du montant net de la première Tranche, les frais juridiques de l'Investisseur, d'un montant maximum de trente mille (30.000) mille euros.

- Objectif de l'émission

Ce nouveau financement permet à ADOMOS de financer ses besoins de financements ainsi que l'acquisition de la société spécialisée dans le data management et les services marketing.

- Situation financière de la Société

Données financières au 30 juin 2025 (non audité) Trésorerie 117 720 € Capital social 62.390,3164 € Nombre d'actions 623.903.164 Montant total des dettes (courantes et non courantes) 13 479 957 € (dont 4 268 679 € de dettes courantes à court terme et 0 € de dettes non courantes) Résultat net (1 317 797) € Capitaux propres (10 653 301) € Quote-part par action (0,017) €

- Incidence de l'opération

Incidence théorique de l'émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux propres :

A titre indicatif, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux propres par action, sur la base des capitaux propres tels qu'ils ressortent des comptes sociaux au 4 décembre 2025 (non audités) et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 4 décembre 2025, soit 623.903.164 actions serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres à ce jour (en euro par action) [9] Base non diluée Base diluée (après exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour) (*) 1ère Tranche Total Tranches 1ère Tranche Total Tranches Avant émission des actions résultant de la conversion des OCA et des BSA -0,01708 -0,01708 -0,00841 -0,00841 Après émission de 5.000.000.000 actions (1 ère Tranche) ou de 50.000.000.000 (total Tranches) résultant de la conversion des OCA -0,0018 -0,0001 -0,0015 -0,0001 Après émission de 115.740.741 actions (1ère Tranche) ou de 1.157.407.407 actions (total Tranches) résultant de l'exercice des seuls BSA -0,0142 -0,0053 -0,0015 -0,0011 Après émission de 5.115.740.741 actions (1ère Tranche) ou de 51.157.407.407 actions (total Tranches) résultant de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA -0,0017 -0,0001 -0,0008 -0,0001

(*) en supposant l'exercice intégral des BSA, et des autres instruments dilutifs émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant respectivement droit à la souscription de 526.500.000 actions nouvelles, étant précisé que les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, autres que l'Investisseur, ont accepté de suspendre toute conversion ou exercice desdites valeurs mobilières qu'ils détiennent pendant la période d'observation.

Incidence théorique de l'émission des actions nouvelles sur la situation d'un actionnaire :

A titre indicatif, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société sur la base de la valeur nominale de 0,0001 € (valeur en deçà de laquelle aucune émission ne pourra avoir lieu sauf réduction de la valeur nominale) et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 4 décembre 2025, soit 623.903.164 actions serait la suivante :

Participation de l'actionnaire (en % du capital social) 4 Base non diluée Base diluée (après exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour) (*) 1ère Tranche Total Tranches 1ère Tranche Total Tranches Avant émission des actions résultant de la conversion des OCA et des BSA 1 % 1 % 1 % 1 % Après émission de 5.000.000.000 actions (1 ère Tranche) ou de 50.000.000.000 (total Tranches) résultant de la conversion des OCA 0,111 % 0,012 % 0,101 % 0,012 % Après émission de 115.740.741 actions (1ère Tranche) ou de 1.157.407.407 actions (total Tranches) résultant de l'exercice des seuls BSA 0,844 % 0,350 % 0,479 % 0,266 % Après émission de 5.115.740.741 actions (1ère Tranche) ou de 51.157.407.407 actions (total Tranches) résultant de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA 0,109 % 0,012 % 0,099 % 0,012 %

(*) en supposant l'exercice intégral des BSA, et des autres instruments dilutifs émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant respectivement droit à la souscription de 526.500.000 actions nouvelles, étant précisé que les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, autres que l'Investisseur, ont accepté de suspendre toute conversion ou exercice desdites valeurs mobilières qu'ils détiennent pendant la période d'observation.

A titre indicatif, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société sur la base du cours de bourse de clôture au 4 décembre 2025, soit 0,0011 € et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 4 décembre 2025, soit 623.903.164 actions serait la suivante :

Participation de l'actionnaire (en % du capital social) 4 Base non diluée Base diluée (après exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour) (*) 1ère Tranche Total Tranches 1ère Tranche Total Tranches Avant émission des actions résultant de la conversion des OCA et des BSA 1 % 1 % 1 % 1 % Après émission de 55.555.556 actions (1 ère Tranche) ou de 555.555.556 actions (total Tranches) résultant de la conversion des OCA 0,918 % 0,529 % 0,502 % 0,358 % Après émission de 115.740.741 actions (1ère Tranche) ou de 1.157.407.407 actions (total Tranches) résultant de l'exercice des seuls BSA 0,844 % 0,350 % 0,479 % 0,266 % Après émission de 759.199.460 actions (1ère Tranche) ou de 2.336.866.127 actions (total Tranches) résultant de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA 0,440 % 0,211 % 0,315 % 0,177 %

(*) en supposant l'exercice intégral des BSA, et des autres instruments dilutifs émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant respectivement droit à la souscription de 526.500.000 actions nouvelles, étant précisé que les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, autres que l'Investisseur, ont accepté de suspendre toute conversion ou exercice desdites valeurs mobilières qu'ils détiennent pendant la période d'observation.

- In cidence du nouveau contrat sur les instruments existants

En juillet 2024, la Société avait mis en place un emprunt obligataire d'un montant maximum de 3,9 millions d'euros au profit d'Atlas Special Opportunities sous forme d'Obligations Convertibles en Actions auxquelles sont attachées des bons de souscription d'actions (« OCABSA 2024 »). [10]

A ce jour, cet emprunt obligataire a donné lieu au tirage de 2.700.000 euros par la Société. Les tirages et exercices opérés jusqu'à ce jour sur ce contrat sont indiqués sur le site internet de la Société.

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau contrat d'OCABSA 2025, la Société a renoncé à tirer des tranches du contrat d'OCABSA 2024. Ce contrat d'OCABSA 2024 devient donc de facto caduc, de sorte que la dette financière potentielle de la Société est limitée à 1.100.000 € actuelle plus 5 millions d'euros (hors intérêt).

- Information sur l'actionnariat de la société

Au 4 décembre 2025, la répartition du capital était la suivante :

Liste des actionnaires Nombre d‘actions % de détention Nombre de droits de vote % des droits de vote Auto-détention 0 0 0 0 Atlas Capital Markets 0 0 0 0 Public 623.903.164 100 623.903.164 100 TOTAL 623.903.164 100 623.903.164 100

RISQUES LIES A L'EMISSION DES OCA ET DES BSA ATTACHES

- Risque de dilution

Dans la mesure où les actionnaires de la Société ne participeront pas à l'émission des actions nouvelles résultant de la conversion d'OCA et de l'exercice des BSA, leur quote-part de capital et de droits de vote de la Société sera diminuée, et de manière potentiellement significative, en cas de conversion de tout ou partie des OCA et d'exercice de tout ou partie des BSA.

Les impacts de dilution sont décrits ci-dessus.

- Risque en cas de non-réalisation de toutes les Tranches

Le montant total de l'émission d'OCA n'est pas garanti et dépendra notamment des conditions de marché. La Société pourrait donc être amenée à rechercher des financements complémentaires dans l'hypothèse où elle ne serait pas en mesure d'émettre les Tranches prévues.

- Risque de volatilité et de liquidité des actions de la Société

L'émission des actions nouvelles provenant de la conversion des OCA ou de l'exercice des BSA et leur cession sur le marché par l'Investisseur pourraient avoir une incidence négative sur le cours de l'action la Société et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entrainer une certaine volatilité du cours de l'action ADOMOS.

- Risque relatif à l'évolution du cours de bourse

L'Investisseur n'ayant pas vocation à rester durablement actionnaire de la Société, les cessions d'actions nouvelles émises sur conversion des OCA ou exercice des BSA pourraient avoir un impact significativement défavorable sur le cours de l'action de la Société.

- Risque de diminution de la valeur nominale de l'action

L'émission importante d'actions à la suite de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA est susceptible d'avoir un impact baissier sur le cours de bourse de la Société. Dans ce contexte, la Société pourrait devoir procéder à des réductions complémentaires de la valeur nominale des actions complémentaires à celle déjà décrite dans le présent communiqué.

- Risque lié à la mise en œuvre de clause de pénalités

Comme indiqué ci-avant, les OCA devront être remboursées, à la demande de l'Investisseur, en actions nouvelles ADOMOS ou en espèces, à 110% de leur valeur nominale en cas de survenance d'un cas de défaut. En conséquence, le montant des pénalités dues est susceptible de dépasser le montant du financement global initialement communiqué.

Constitue notamment un cas de défaut la prise de contrôle ou la mise en œuvre d'une modification substantielle de l'organisation de la Société par un nouvel actionnaire, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

IMPACTS DE L'OPERATION EN TERMES DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE ET D'HORIZON DE FINANCEMENT

La Société estime que les fonds pouvant résulter de l'émission des OCA et de l'exercice des BSA le cas échéant, lui permettront d'assurer le financement de ses objectifs sur un horizon d'au moins 12 mois.

La Société a tiré les deux premières Tranches afin de régler les créanciers dans le cadre du plan de continuation [11] et anticipe de tirer à court terme d'autres Tranches afin de financer ses besoins de trésorerie et disposer du financement pour l'acquisition de la société spécialisée dans le data management et les services marketing 1 . Il est précisé que ce calendrier des tirages envisagés est indicatif et la Société effectuera chaque tirage en fonction de ses besoins réels. En outre, des tirages de tranches supplémentaires pourront être envisagés, le cas échéant, en fonction d'éventuels besoins additionnels de trésorerie de l'entreprise.

AVERTISSEMENT

En application de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'émission des OCA avec BSA attachés, le cas échéant, ne donnera pas lieu à la publication d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers.

Ce communiqué ne constitue donc pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.

[1] Communiqué de presse du 13 novembre 2025

[2] Sur le fondement de la 23ème résolution de l'Assemblée Générale mixte du 30 juin 2025

[3] Communiqué de presse du 17 juillet 2024

[4] Détails du financement en annexe du présent communiqué de presse

[5] Communiqué de presse du 21 octobre 2025

[6] Communiqué de presse du 21 octobre 2025

[7] Hors prise en compte des 5% d'intérêts annuels.

[8] Communiqués de presse des 21 et 23 octobre et 13 novembre 2025.

[9] La dilution effective pourrait être significativement supérieure à la dilution théorique dès lors que le nombre d'actions à émettre sur conversion d'OCA ou sur exercice de BSA est fonction du cours de bourse de référence qui peut varier significativement par rapport au cours de clôture du 4 décembre 2025.

[10] Communiqué de presse du 17 juillet 2024.

[11] Communiqué de presse du 13 novembre 2025