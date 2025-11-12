Adocia soumet un brevet pour AdoXLong et lance deux études de faisabilité avec BioChaperone

(AOF) - Adocia a annoncé la soumission d’une demande de brevet pour une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée pour le diabète et l’obésité et le lancement de deux études de faisabilité utilisant sa technologie BioChaperone avec deux sociétés pharmaceutiques non divulguées. La nouvelle plateforme baptisée AdoXLong a été développée pour les formulations à action prolongée.

La société indique que "le passage d'une administration hebdomadaire à mensuelle permettrait d'améliorer significativement la persistance thérapeutique au long cours tout en réduisant la capacité industrielle mobilisée par patient, ce qui permettrait d'augmenter le nombre de patients pouvant être traités".

En outre, Adocia réalise actuellement deux études de faisabilité avec BioChaperone, une plateforme de délivrance moléculaire de protéines thérapeutiques, en collaboration avec deux grandes entreprises pharmaceutiques, dont les noms ne sont pas divulgués.

