Adocia renforce sa position de trésorerie de 6 millions d’euros par émission d’obligations convertibles auprès d’investisseurs européens afin d’accélérer le développement de ses produits phares

• L’encaissement immédiat des 6 millions d’euros portent la position de trésorerie d’Adocia à 20,7 millions d’euros à ce jour

• Une situation financière renforcée dans l’attente de la réception des revenus issus de la collaboration avec Tonghua Dongbao (potentiel à percevoir de 80 millions de $USD) et de la signature de nouveaux partenariats

• Ces fonds supplémentaires contribueront notamment au développement de deux produits ayant démontrés des résultats prometteurs : M1Pram et AdoShell® Islets



7h30 CET - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui la réalisation d’un financement de 6 millions d’euros.