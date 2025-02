Adocia: réalisation d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Adocia cède près de 3% après la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total brut de 9,73 millions d'euros, souscrite par un nombre limité d'investisseurs, dont Armistice Capital pour sept millions d'euros.



Cette levée de fonds se traduit par l'émission d'un nombre total de 2.125.000 actions ordinaires nouvelles, à chacune desquelles est attaché un BSA, au prix de 4,58 euros par action. Leur règlement-livraison est attendu le 28 février.



Adocia a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé à hauteur de 50% à l'accélération du développement de son projet AdoShell Islets, et pour le solde à financer ses besoins généraux et assurer sa trésorerie jusqu'au second trimestre 2026.





Valeurs associées ADOCIA 4,60 EUR Euronext Paris -2,65%