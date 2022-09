Adocia publiera ses résultats semestriels 2022 le 19 septembre et tiendra un webinaire le 20 septembre

18h CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, publiera ses résultats du 1er semestre 2022, le 19 septembre 2022, après clôture des marchés.



L’équipe dirigeante d’ADOCIA organisera un webinaire, le mardi 20 septembre à 18 h CEST afin de présenter ses résultats financiers et l’avancée de ses principaux programmes.



La conférence se tiendra en français.



La conférence sera animée par :

• Gérard Soula, Président directeur général et co-fondateur d’Adocia

• Olivier Soula, Directeur général délégué-Directeur R&D et co-fondateur d’Adocia

• Valérie Danaguezian, Directrice administrative et financière



L’inscription à la vidéo-conférence est accessible au lien suivant

https://zoom.us/j/92077518485 / ID de réunion : 920 7751 8485



Les participants pourront soumettre leurs questions via le chat disponible pendant l'événement. Il est également possible de poser des questions à l’avance, en les adressant à : adocia@ulysse-communication.com



Le replay du webinaire sera disponible sur le site internet d'Adocia dans la rubrique Investisseurs :

https://www.adocia.com/fr/investisseurs/